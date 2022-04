Suisse : Nombre record d’accidents de vélo électrique en 2021

Les chiffres du Bureau de prévention des accidents montrent que l’année dernière, 17 personnes ont perdu la vie et 531 autres ont été grièvement blessées dans des accidents de vélo électrique en Suisse.

Face à ce constat et déplorant le fait que de nombreuses infrastructures routières soient «inadaptées pour faire face à l’augmentation du trafic cycliste et aux différentes vitesses auxquelles circulent les divers véhicules», le BPA rappelle que «de bonnes infrastructures constituent un élément central pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route». Dans ce but, le BPA conseille les cantons et les communes pour la conception de routes et voies cyclables sûres.