Royaume-Uni: Nombre record de demandes d’asile en attente

Pic inédit depuis 2010

Cependant, près de 140’000 demandeurs d’asile attendaient fin juin une décision depuis plus de six mois, un chiffre également record et en hausse de 57% sur un an. Au total, entre juillet 2022 et juin 2023, 97’390 nouvelles personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni, un chiffre en augmentation de 19% sur un an. Sur la période, 20’888 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou une autre protection, tandis que plus de 154’000 ont pu se rendre au Royaume-Uni via un dispositif spécifique, comme ceux ciblant les Ukrainiens et les personnes originaires de Hong Kong.