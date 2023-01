Nombre record de discrimination envers les personnes sourdes

Suisse : Nombre record de discriminations envers les personnes sourdes

En 2022, la FSS a enregistré 127 cas de discriminations à l’encontre de personnes sourdes. Elles ont principalement eu lieu dans les domaines du travail, de la formation et de la santé.

En 2022, le nombre de discriminations a plus que doublé par rapport à 2017.

En 2022, la Fédération suisse des sourds (FSS) a enregistré 127 cas de discrimination à l’encontre des personnes sourdes. «Cela représente davantage de cas signalés que jamais auparavant», note la FSS dans un communiqué paru ce mercredi. Cela correspond en effet à une hausse de 13 cas par rapport à 2021 (114), de 19 cas par rapport à 2020 (108) et ce nombre a même plus que doublé par rapport à 2017 (52 cas).

La plupart des discriminations ont été enregistrées dans les domaines du travail, de la formation et de la santé. Dans un rapport, la FSS a publié différents exemples anonymes. À l’image de Madame M. qui travaillait comme gestionnaire de dossiers. Elle a progressivement perdu l’ouïe et a également perdu son emploi. L’AI a ensuite refusé sa demande de mesures de soutien «arguant qu’elle était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée». Problème: elle reçoit régulièrement des réponses négatives en raison de sa surdité. Grâce au service juridique de la FSS, elle a pu faire appel de la décision de l’AI et a finalement obtenu de l’aide.