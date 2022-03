Tunisie : «Nombre record» de migrants mineurs arrivés en Italie en 2021

Entre 70% et 80% de ces mineurs sont originaires d’Afrique subsaharienne, poussés sur la route par les tensions politiques et la dégradation des perspectives économiques.

Selon des données officielles italiennes, plus de 55’000 migrants ont débarqué en Italie en 2021.

Le nombre de mineurs ayant réussi à atteindre les côtes italiennes, depuis la Tunisie, a quadruplé en 2021 par rapport à 2017, atteignant un «nombre record», notamment pour ceux arrivés seuls, a indiqué mercredi le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Rapport annuel

Selon cette organisation locale spécialisée dans la question migratoire, le nombre de mineurs arrivés en Italie – côte européenne la plus proche de la Tunisie – s’est élevé à 2731 personnes, dont 2076 jeunes non accompagnés, contre 561 en 2017 (544 non accompagnés).