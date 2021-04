«En mars, le nombre de nouveaux clients a été étonnamment élevé. Il a quadruplé par rapport à ce que nous enregistrons d’habitude, ce mois-là», indique Stefan Sächerl. Pour le responsable des coopérations hôtelières chez Hotelcard, site spécialisé dans la location, la raison d’un tel boum est claire. «De plus en plus d’hôtels sont réservés à cause de la fermeture des restaurants.» Et, selon lui, on observera cette tendance tant que les établissements resteront fermés à cause de la crise sanitaire. L’envie de manger hors de chez soi incite les Suisses à dormir à l’hôtel.