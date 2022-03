Suisse : Nombre record de situations d’urgence en montagne

En 2021, 3680 personnes ont dû être secourues dans les Alpes suisses et le Jura. Au total, 131 personnes ont perdu la vie dans les montagnes.

En cette deuxième année de pandémie, de nombreuses personnes ont profité des espaces extérieurs et notamment de la montagne. Le CAS note en effet qu’au vu de la quantité suffisante de neige, «les activités de sports d’hiver ont été beaucoup pratiquées». Un constat qui se confirme aussi dans le nombre d’urgences et d’accidents. «Pour les trois catégories randonnée à ski, ski hors-piste et randonnée en raquettes, il y a ainsi eu plus de personnes en situation d’urgence ou victimes d’un accident que jamais auparavant», rapporte le Club alpin suisse.