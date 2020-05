Coronavirus

Nombre stable de nouveaux cas en Suisse

La courbe de nouvelles infections au Covid-19 dans le pays continue de s'aplanir, selon les derniers chiffres de l'OFSP.

Le canton de Vaud déplore désormais 310 décès attribués au Covid-19, soit 12 de plus qu'un jour auparavant. (Mardi 21 avril 2020)

Genève, Tessin et Vaud en tête

A ce jour, environ 249'650 tests ont été effectués pour le Sars-cov-2, dont 14% étaient positifs. Les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés. Au total, 3525 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Treize pour cent n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une.