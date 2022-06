Etats-Unis: Nombreuses évacuations après des inondations à Yellowstone

États-Unis : Nombreuses évacuations après des inondations à Yellowstone

Des crues importantes ont emporté des routes, des ponts et des maisons dans le parc national américain de Yellowstone, qui a dû être fermé.

Des dizaines de personnes isolées par les inondations qui ont frappé le parc national de Yellowstone et les villes voisines, aux États-Unis, ont été évacuées cette semaine par hélicoptère, a annoncé la Garde nationale de l’État du Montana. Au total, les gardes nationaux ont hélitreuillé 87 personnes coupées du monde extérieur, et parfois privées d’électricité et d’eau potable par les crues qui ont emporté des routes et des ponts.