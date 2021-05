Berne - Nombreuses saisies de pilules favorisant l’érection

En trois mois, Swissmedic a émis 85 avis de sanction en lien avec l’importation de viagra et d’autres produits en provenance d’Asie, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Le phénomène va grandissant.

Les pilules venaient d’Asie, mais également d’Europe. DR

Les commandes de médicaments améliorant l’érection sont passées à Singapour, à Hongkong, en Inde, en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le commerce via internet est florissant, bien que l’importation de médicaments non autorisés soit punissable si la quantité dépasse les besoins personnels pour un mois.

Depuis 2019, les douanes collaborent plus étroitement sur le plan pénal avec l’autorité des produits thérapeutiques Swissmedic, qui peut désormais sanctionner les infractions dans le cadre d’une procédure abrégée. Entre février et fin avril 2021, Swissmedic a dressé 85 procès-verbaux en relation avec l’importation de stimulants érectiles et infligé des amendes situées entre 800 et 3000 francs rapporte la «NZZ am Sonntag».

Une tolérance pour usage mensuel

Les douanes ne ciblent pas davantage ces produits. Ces substances sont détectées lors de contrôles réguliers. Les acheteurs passent souvent plusieurs fois la quantité de stimulants érectiles qui serait autorisée pour leurs propres besoins mensuels. Cela représente 200 milligrammes de l’ingrédient actif. Dans certains cas dénoncés, les commandes comprenaient plus de 5000 milligrammes de substance active.