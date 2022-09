Afghanistan : Au moins 18 morts après une énorme explosion dans une mosquée

Un attentat contre une des plus grandes mosquées d’Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, a fait de nombreuses victimes et a coûté la vie à son imam.

Une énorme explosion a secoué vendredi une des plus grandes mosquées d’Hérat, une ville de l’ouest de l’Afghanistan, tuant son influent imam et faisant au moins 18 morts, selon le porte-parole du gouverneur de la province. «Dix-huit personnes ont trouvé la mort dans l’incident et 23 autres ont été blessées», a déclaré Hameedullah Motawakel, dans un message envoyé à la presse.