Neuchâtel : Nombreux délits sur les routes lors du week-end du Jeûne

La police a contrôlé 62 voitures et 24 motos lors du week-end prolongé du Jeûne fédéral. Dans le détail, 31 dénonciations pour des dépassements de vitesse ont été délivrées et quatre pour du bruit.

Lors d’opérations de contrôle effectuées lors du week-end prolongé du Jeûne fédéral, la police neuchâteloise a enregistré de nombreuses infractions. Un délit de chauffard et même un contresens sur l’autoroute ont été constatés.

La police a contrôlé 62 voitures et 24 motos. Dans le détail, 31 dénonciations pour des dépassements de vitesse ont été délivrées et quatre pour du bruit (comportement et équipement), a indiqué mardi la police neuchâteloise.