Musique: Nombreux hommages à «la reine du rock’n’roll» Tina Turner

Tina Turner sur la scène du New Amsterdam Theater de New York, le 20 octobre 2003.

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine. «Avec sa musique et sa vitalité inépuisable, Tina Turner a ravi des millions de fans et inspiré beaucoup d’artistes de générations suivantes», souligne le communiqué.

«Inspiration»

Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, a partagé sa tristesse après le décès de sa «merveilleuse amie». Une artiste «tellement talentueuse», mais aussi «chaleureuse, drôle et généreuse», a-t-il dit. Le guitariste du groupe, Ronnie Wood, a également déploré la perte de la «reine du rock et de la soul», une «amie chère de notre famille».

«Les termes légendaire, icône, diva, et superstar sont souvent utilisés à tort et à travers, pourtant Tina Turner les incarne tous et tant d’autres», a rendu hommage Mariah Carey, soulignant en outre son talent sur scène et son rôle de «pionnière».