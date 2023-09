Confédération: Jean-Daniel Ruch nommé secrétaire d’Etat à la sécurité

Le nouveau Secrétariat d’État devra également représenter la cheffe du DDPS au sein d’organes internationaux, coordonner les questions de politique de sécurité d’ordre national et international et veiller ainsi à ce que la politique de sécurité de la Suisse soit cohérente et efficace. Enfin, le SEPOS assurera la coopération internationale en matière de politique de sécurité, avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et d’autres services. Le service comprendra une centaine de personnes.