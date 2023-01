Liberté de commerce: Nommer «poulet» un produit végane: la Confédération s’en mêle

Le lait mieux protégé

En France, «steak», «saucisse», «carpaccio», «bacon» et autres ne peuvent plus figurer sur les produits végétaux depuis octobre 2022. En Suisse (et dans l’UE), la loi n’est aussi restrictive que pour le lait. Il est interdit d’appeler «lait» les boissons au soja, à l’avoine, au riz, à l’amande, etc. Swissmilk, qui défend les producteurs de lait, s’agace du succès des substituts végétaux, comme le relevait «24 heures», et dénonce les tentatives de ressemblance. Les emballages de ces boissons végétales sont pointés du doigt: ils ressemble trop aux briques de lait de vache.