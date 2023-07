Noms de vins valaisans trop semblables: une cave devra céder

Deux caves valaisannes avaient choisi la thématique des reines pour baptiser leurs produits. (image d’illustration) Getty Images/iStockphoto

Blanc des Reines, Vin des Reines, Cuvée des Reines et Réserve de l’Eleveur de Reine: telles sont les marques qui ont été déposées entre 2014 et 2016 au registre de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) par les frères Antoine et Christophe Bétrisey, de Saint-Léonard (VS). Des noms de vins qui font référence à l’histoire de la famille, aussi investie dans l’élevage de vaches d’Hérens que dans le travail de la vigne.

Mais la cave Albert Biollaz SA, sise à Chamoson (VS), s’est mise elle aussi à vendre des vins rendant hommage aux reines valaisannes. Rappelée à l’ordre, elle a d’abord fait mine d’obtempérer avant de faire inscrire, à son nom, la Réserve des Reines au registre IPI, en 2019. Saisi d’un recours, le Tribunal cantonal valaisan a estimé que cet enregistrement devait être radié et a donné trois mois à la cave pour cesser de commercialiser des vins portant ce nom. Cette dernière a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (TF), qui vient de la débouter et de confirmer la décision précédente.

Nécessité de faire la distinction

Les juges lausannois ont estimé que le risque de confusion était bien réel, s’agissant de produits fortement similaires et de consommation courante, où le niveau d’attention du client est plus bas que s’il s’agissait d’articles de niche ou de marchandises destinées à des professionnels. Deux éléments qui induisent une application stricte des règles de distinction entre les marques. Or, dans le cas présent, le consommateur pouvait facilement penser avoir affaire à une seule et même ligne de produits émanant de la même entreprise, note le TF.

Les arguments développés par Biollaz n’ont pas convaincu les juges. Même si le mot «reine» est usuel, par exemple pour évoquer la femme d’un roi ou une pièce de jeu d’échecs, il n’est pas un terme générique dans le cas présent et désigne clairement une vache d’Hérens victorieuse de son combat, ce que la recourante n’a du reste pas nié. Elle n’a pas non plus convaincu le TF, en affirmant qu’une simple lecture des étiquettes des vins concernés, qui portent mention du producteur, aurait suffi à lever la confusion.

Après plusieurs années de procédure, la famille Bétrisey accueille ce verdict avec soulagement. «Dans la famille, on parle beaucoup des reines, à l’étable et à la cave. Désormais, les rois, ce sont les consommateurs de nos vins: ils ne seront plus trompés puisque nos marques déposées seront respectées», conclut Christophe Bétrisey.