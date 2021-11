La Tour-de-Peilz (VD) : Non à la création d’un restaurant dans un donjon

La rénovation souhaitée du château local par la Municipalité de La Tour-de-Peilz n’a pas trouvé grâce auprès de la population. La Municipalité va devoir revoir sa copie.

Les citoyens de La Tour-de-Peilz ont dit non, dimanche, à un crédit de 10 millions de francs en faveur de la rénovation de leur château. Le référendum facu l tatif l ancé par le Conseil communal en septembre dernier a recueilli 58% de votes défavorables (62% de votants). Les opposants dénonçaient notamment la création d’un restaurant sur les vestiges d’un donjon, son impact sur l e patrimoine local et sur les c omptes communa ux .