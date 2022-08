Jonah Hill refuse la promo pour sa santé mentale

Jonah Hill : Non à la promo pour le bien de sa santé mentale

«Tout le propos du film repose sur le fait de donner les outils que j’ai appris en thérapie et de les partager avec un large public via un film divertissant», a expliqué l'acteur de 38 ans dans une lettre ouverte, relayée notamment par «Rolling Stone». Il a précisé qu’il avait compris en tournant ce documentaire qu’il avait passé «près de 20 ans» à subir des crises d’anxiété «qui ont été exacerbées par mes apparitions médiatiques et les événements publics»: «Si je me rendais encore davantage malade que je ne le suis déjà en faisant la promo de «Stutz», je ne serais pas fidèle à moi-même ni au film». Et de conclure: «J’espère que mon travail parlera pour lui-même. Je suis également reconnaissant à mes collaborateurs, à mes partenaires commerciaux et à tous ceux qui lisent ces lignes de leur compréhension et leur soutien».