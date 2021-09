Lausanne - «Non à l’arbitraire au détriment des enfants»

Parmi la quarantaine de parents et grands-parents en colère venus demander de l’aide et réclamer des droits à la justice, vendredi après-midi sur les marches du Tribunal fédéral, quelques visages connus. Comme le député valaisan UDC Christophe Desmeules, venu en soutien au collectif Touche pas à mon enfant, sous la supervision de Jamal Boumald.

Des expertises psychiatriques au détriment du bien d’un enfant

Face à des décisions des autorités cantonales de protection de l’enfant qui pèsent lourd au sein de certaines familles, la colère s’exprime. «Il est presque impossible de remettre en cause les expertises établies par des professionnels qui y voient surtout une source de revenu», a fustigé Christophe Desmeules. Allant dans son sens, l’avocat fribourgeois Benoît Sansonnens a déclaré: «Les pédopsychiatres sont omniprésents et les juges se cachent derrière des pseudo-expertises sans appliquer leur bon sens. Or certains professionnels ont dès le début un préjugé, c’est pourquoi nous demandons au Tribunal fédéral de bien étudier les dossiers qui lui sont soumis. Car parfois les faits y sont établis de manière arbitraire, au détriment de l’intérêt de l’enfant», souligne Me Sansonnens.