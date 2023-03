Référendum communal à Aigle (VD) : Non à l’augmentation de la taxe sur l’électricité

L’été passé, le Conseil communal (Législatif) d’Aigle s’était prononcé en faveur d’une hausse de 0,4 ct/kWh à 1 ct/kWh afin de renforcer le «fonds énergétique durable» mis en place depuis 2007. Mais durant l’automne, un référendum contre cette décision a abouti. Ce dimanche, les électeurs étaient invités à se prononcer par la voie référendaire. Il n’y a pas eu de suspense avec des voix qui passent du simple au double entre le oui (724 suffrages) et le non (1466 suffrages). Ce NON tire un trait sur la volonté du Conseil communal qui avait souhaité renforcer les investissements dans la production d’énergies renouvelables, les rénovations énergétiques et la mobilité douce.

Le financement du fonds énergétique durable ne sera donc pas renforcé par une hausse de 0,4 ct de la

taxe sur l’énergie électrique, comme le souhaitait le Conseil communal. Ce fonds est prévu pour des mesures en faveur des énergies renouvelables et pour la réalisation du Plan énergie et climat de la commune d’Aigle.