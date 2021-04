Arctique : «Non à l’uranium»? Le Groenland a voté

Les Groenlandais ont voté mardi pour élire leur Parlement, un scrutin anticipé dominé par un projet minier qui divise le territoire autonome danois de l’Arctique, source de convoitises croissantes sur fond de réchauffement climatique.

La queue devant un bureau de vote de Nuuk, le 6 avril 2021. AFP

Les bureaux de vote, certains parmi les plus septentrionaux du monde, ont fermé à partir de 22 h 00 GMT (minuit en Suisse), même si le scrutin a dû être prolongé quelque peu dans la capitale Nuuk en raison de l’affluence tardive, selon des images de la télévision groenlandaise KNR. Les résultats sont attendus dans la nuit.

Dans l’immense île arctique aux seulement 56’000 habitants et quelque 40’000 électeurs, les deux principaux partis s’opposent sur l’autorisation d’un projet de mine de terres rares et d’uranium à l’étude depuis plus d’une décennie à Kuannersuit, à la pointe sud.

Ses partisans, dont le parti social-démocrate Siumut au pouvoir mais à la traîne dans les sondages, voient la mine comme une ressource d’importance pour une petite économie encore largement dépendante des subventions du Danemark. Pour ses adversaires, dont le parti Inuit Ataqatigiit (IA), formation de gauche à tendance écologiste en tête des intentions de vote, c’est une menace pour le fragile environnement local, déjà confronté au spectre d’un dérèglement climatique accéléré.

«J’ai voté pour un parti qui dit non à l’uranium», a déclaré à l’AFP Henrik Jensen, un électeur quadragénaire, à la sortie du bureau de vote de Nuuk. «Le Groenland a toujours été contre les mines d’uranium et c’est pour ça que je vote pour un parti qui dit non à l’uranium».

Pour se partager les 31 sièges de l’Inatsisartut, le Parlement local, sept partis et 189 candidats étaient en lice.

À Nuuk, sous la neige, les électeurs se sont pressés à l’Inussivik, grand centre sportif abritant le bureau de vote de la capitale, a constaté un correspondant de l’AFP, et le vote a dû être prolongé légèrement dans la soirée du fait de l’affluence. Des masques étaient distribués à l’entrée pour garantir le déroulement du scrutin dans le respect des mesures sanitaires sur un territoire quasi épargné par la pandémie de Covid-19, avec 31 cas et zéro décès. «Je ne vote pas comme les dernières fois (..), j’espère l’alternance pour qu’il y ait des changements», a expliqué Frederik Grønvold.

Si les soubresauts de la vie politique locale groenlandaise n’ont pas toujours passionné depuis l’autonomie de 1979, le Groenland est scruté de plus en plus près à l’international, en témoigne l’offre d’achat par le président américain Donald Trump en 2019, sur fond de positionnement russe et plus récemment chinois dans l’Arctique.

Pas à vendre

Copenhague comme Nuuk ont fait savoir clairement que le territoire n’était pas à vendre, mais le gouvernement local cherche à attirer des investisseurs internationaux, faisant miroiter ses ressources naturelles prouvées ou espérées.

Porté par le groupe australien -- à capitaux chinois -- Greenland Minerals, qui détient depuis 2010 un permis d’exploration, le projet de Kuannersuit a entraîné en février l’annonce de ces élections anticipées avec le départ d’un petit parti allié à Siumut.

Selon un sondage publié lundi, 63% des Groenlandais sont contre ce projet minier, mais sur l’exploitation minière en général la tendance est inverse (52% pour, 29% contre).

Outre la mine, la campagne a également porté sur la pêche, qui constitue le plus gros secteur économique du Groenland, les questions sociales et l’identité culturelle, à l’heure où la jeunesse renoue avec la culture inuit et questionne l’héritage colonial danois.

Accord de Paris

Dirigé par Mute Egede, un député de 34 ans, IA est en tête dans les sondages avec 36% des intentions de vote, soit un bond de dix points par rapport aux dernières élections de 2018. Siumut, au pouvoir de manière quasi-ininterrompue depuis quatre décennies, est crédité de 23%, soit un recul de 4 points. Mais l’issue du scrutin reste incertaine, selon le politologue Rasmus Leander Nielsen même si «le scénario le plus probable est qu’IA s’allie avec un ou deux petits partis».

«Si les électeurs nous choisissent, nous sommes prêts à commencer à travailler dès le premier jour pour bâtir une coalition pour gouverner le pays pour les quatre prochaines années», a affirmé Mute Egede à l’AFP mardi. Sa formation est favorable à un moratoire sur l’uranium qui suspendrait de facto l’autorisation d’exploitation du gisement, ce qui pour certains compromettraient les velléités d’indépendance économique voire politique du Groenland.

Le Danemark, qui assure ne pas vouloir bloquer un processus d’indépendance, verse plus de 520 millions d’euros par an au gouvernement groenlandais, soit un tiers de son budget total.

S’il remporte l’élection, le parti Inuit a également promis de signer l’accord de Paris sur le climat, que le Groenland est un des rares territoires à ne pas avoir ratifié. Depuis les années 1990, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide au pôle Nord qu’ailleurs et bouleverse les modes de vie traditionnels des Inuits.