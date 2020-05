Genève

Non, acheter un vélo en magasin n'est pas possible

Les magasins de bricolage ont rouvert lundi, certains ont laissé tous leurs rayons accessibles, y compris ce qui était interdit.

Ainsi Pascal Vellas, le patron du New bike store à Genève, a-t-il appris dans la matinée par un de ses fournisseurs, photos à l'appui, que Jumbo vendait des deux-roues. «Nous nous doutions qu'il y avait un risque à ce niveau. Mon fournisseur a constaté que des clients repartaient avec des vélos», s'insurge celui qui ne peut plus recevoir de clients dans son commerce depuis mi-mars. Contactée, l'enseigne genevoise confirme avoir vendu des bicyclettes, en libre-service. A savoir, sans conseils de vendeur.

Pascal Vellas s'en est offusqué sur les réseaux sociaux, qualifiant le procédé de «concurrence déloyale». En effet, depuis mi-mars, les magasins de cycles ne peuvent plus vendre d'engins sur place. «Avec le beau temps de ces dernières semaines, nous aurions cartonné», affirme-t-il. Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, confirme que la pratique de Jumbo est illégale. «Les magasins de bricolage ne peuvent pas laisser l'accès du rayon vélo à leurs clients et encore moins les vendre.» Il indique que les autorités ont été mises au courant du cas et vont procéder à des vérifications. Du côté de Jumbo, on plaide la bonne foi. «Il n'y a pas de directive qui interdit la vente de vélos dans nos magasins, explique Fabian Rauber, chef du marketing. Nous sommes en train de nous renseigner et nous nous plierons évidemment aux ordonnances fédérales. Il n'est pas dans notre intention de faire de la concurrence déloyale aux petits commerçants.»