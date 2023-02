Fraude : Non, Alain Berset n’a jamais été arrêté

Une fausse publicité montrant le président de la Confédération menotté a été publiée sur des médias suisses, dont «20 minutes» et lematin.ch. La faute à Google.

Une photo truquée d’Alain Berset menotté, diffusée sur les applis en allemand et en français de «20 minutes» et du matin.ch, a suscité un tollé chez nos lecteurs mercredi. Beaucoup ont protesté, comme cet internaute qui a écrit: «Je suis surpris en mal de voir que vous laissez vos publicitaires placer des images montées de notre président de la Confédération menotté». Un autre estime cette publicité «pas très cool».

De quoi s’agit-il? Une fausse pub, au montage grossier, montrant le Fribourgeois menottes aux poings et entouré par deux agents d’une unité spéciale, s’est glissée sur les sites de nos applis - mais aussi sur les applis d’autres médias suisses – sous le titre (allemand) «des milliers de personnes se rendent aux distributeurs automatiques de billets après l’arrestation de Berset». La pub renvoie ensuite à une fausse page de SRF expliquant pourquoi le président de la Confédération encouragerait les Suisses à investir dans le bitcoin.

Pratique bien connue

Évidemment, Alain Berset n’a rien dit de tel. Il s’agit juste d’une pratique bien connue des malfrats qui usurpent l’identité de célébrités pour faire de la pub et envoyer les internautes sur des sites peu recommandables. Ceux-ci promettent alors monts et merveilles aux plus crédules qui y perdent souvent de l’argent. L’image de Federer par exemple, a elle aussi été utilisée.