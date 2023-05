Non, Anwar Hadid ne voulait pas tuer Romain Gavras

À en croire Anwar Hadid, tout le monde se serait trompé. Ses propos postés sur Instagram juste après l’officialisation de l’histoire d’amour entre son ex, Dua Lipa, et Romain Gavras n’avaient absolument rien à voir avec le couple. Dimanche 21 mai 2023, le mannequin américain de 23 ans avait écrit au-dessus d’un selfie: «Je vais essayer de ne pas tomber sur lui et de ne pas le tuer.» Un message que nombre d’internautes avaient pris comme une menace contre le réalisateur français.