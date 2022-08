Zermatt: Non au cash, le restaurant à scandales fait parler de lui

ZERMATT (VS) : Le restaurant à scandales fait encore parler de lui

L’établissement de la station valaisanne qui avait été fermé par les autorités à la suite du refus des gérants d’appliquer les mesures sanitaires n’accepte désormais que les espèces. Et refuse d’en donner la raison.

Nouvel épisode dans la saga de la Walliserkanne à Zermatt (VS). Ce restaurant traditionnel avait beaucoup fait parler de lui pendant la pandémie. Les gérants coronasceptiques refusaient d’appliquer les mesures sanitaires imposées par les autorités. L’établissement avait été fermé et muré à l’aide de blocs de bétons et ses gérants arrêtés. En janvier, l’un des exploitants décidait de saisir la justice.