Cette motion datait de 2018, et c’était le dernier moment pour la traiter. Elle avait été déposée dans les suites de l’assassinat de Jamal Khashoggi et de la catastrophe humanitaire au Yémen: «En s’appuyant sur l’article 19 de la loi sur le matériel de guerre, exige le texte, le Conseil fédéral est chargé de révoquer toutes les autorisations d’exportation de matériel de guerre, y compris de pièces détachées et de munitions, aux membres de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite. De plus, il est chargé de ne délivrer aucune nouvelle autorisation d’exportation de matériel de guerre aux États membres de cette coalition aussi longtemps que le conflit fera rage et qu’une solution pour une paix durable n’aura pas été trouvée.»