France : Non, Brigitte Macron n’est pas un homme

L’épouse du président français est la cible d’une rumeur l’accusant d’être née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Elle compte porter plainte.

Décidément, rien n’est épargné à Brigitte Macron depuis son arrivée à l’Élysée. Déjà raillée pour sa différence d’âge avec son mari, l’ex-enseignante fait maintenant face à une rumeur aussi absurde qu’insistante. Lundi dernier, une tendance est née sur Twitter affirmant que Brigitte Macron est en fait un homme et qu’elle est née Jean-Michel Trogneux (ndlr: Trogneux étant le nom de jeune fille de la Première dame). Le hashtag #JeanMichelTrogneux s’est retrouvé parmi les sujets les plus discutés en France: plus de 57’000 publications traitent de ce sujet.