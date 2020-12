Caméo dans «Cyberpunk 2077» : Non, ce n’est pas Elon Musk, mais il se cacherait dans le jeu

Des premiers joueurs de «Cyberpunk 2077» ont aperçu un personnage ressemblant au patron de Tesla. Celui-ci est suspecté d’y faire un caméo.

Après l’acteur américain Keanu Reeves, qui incarne le personnage de Johnny Silverhand, une autre célébrité pourrait faire partie du monde virtuel de «Cyberpunk 2077». Le patron de Tesla et de Space X, Elon Musk, est soupçonné de faire un caméo dans ce jeu d’action-RPG très attendu qui doit sortir ce 10 décembre sur console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC et les services en ligne Stadia et GeForce Now.