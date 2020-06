Réseaux sociaux

Non, ceci n’est pas la Une du «Time»

Tout au long du week-end, de nombreux internautes ont partagé ce qu’ils pensaient être une vraie Une du magazine américain réunissant Trump et Hitler. Il s’agit en fait d’une caricature réalisée en 2016.

Il a tapé dans l’œil d’une foule d’internautes ces derniers jours, et les utilisateurs de Facebook et Twitter l’ont forcément vu passer sur leur fil d’actualité. Ce dessin au graphisme épuré montre l’emblématique mèche d’Adolf Hitler et sa fameuse moustache… qui représente en fait le profil de Donald Trump. «Racism – The Greatest Virus» («Racisme - Le plus grand virus»), peut-on lire en titre de cette prétendue Une du magazine «Time».