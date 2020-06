Stockholm

Non confinée, la Suède n’échappe pas à la crise

Commerces et entreprises du royaume scandinave ne seront pas épargnés par les effets de la pandémie, même s’ils ont pu rester ouverts.



Stockholm n’a pas confiné sa population, demandant à chacun de «prendre ses responsabilités». Cette stratégie du gouvernement de centre gauche est aujourd’hui remise en question, le taux de mortalité étant parmi les plus élevés d’Europe, avec 449,7 morts par million d’habitants, quatre fois plus qu’au Danemark et dix fois plus qu’en Norvège.