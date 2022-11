France : Non-consentement des mineurs: l’affaire enfin devant la justice

Il «ignorait» son âge, elle le contredit

La poursuite initiale, pour «atteinte sexuelle», avait provoqué un vif débat et l’ire des associations féministes et de protection de l’enfance. Au moment des faits, l’homme a déclaré que l’écolière était consentante et qu’il ignorait son âge. De son côté, elle a assuré lui avoir donné son âge dès leur première rencontre et avoir insisté la deuxième fois qu’ils s’étaient croisés, en lui montrant son carnet scolaire. Elle a aussi expliqué ne pas s’être enfuie ni avoir exprimé son refus des relations sexuelles, par peur.