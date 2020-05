France

Non, Daft Punk ne réalisera pas la BO d’un film

Le réalisateur italien Dario Argento avait affirmé en début de semaine travailler avec le duo masqué. Il a parlé un peu vite…

Séisme sur la planète musique le 25 avril 2020 quand le réalisateur Dario Argento a affirmé qu’il allait travailler avec Daft Punk pour la BO de son film. «Ils ont appris par des amis français que je tournais un nouveau film et m’ont appelé: «Nous voulons travailler avec vous». Ils sont enthousiastes. Ils viendront à Rome dès que nous le pourrons », avait détaillé l’Italien dans la «Repubblica» précisant que les deux robots étaient des «fans» de son travail. Les médias du monde entier se sont rapidement emballés. Il faut dire que le duo avait déjà réalisé une BO de film, «Tron: L’Héritage» en 2010. De plus, il n’a plus sorti d’album depuis 2013 et «Random Access Memories», qui avait fait un carton tout autour du globe.