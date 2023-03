Réforme des retraites en France: Non, Élisabeth Borne n’a jamais eu 49’300 abonnés sur Instagram

Coïncidence? Bien sûr que non. Derrière ce canular se cache un internaute que «Le Parisien» a rebaptisé Malik. Dimanche après-midi, le jeune homme a annoncé la couleur sur Twitter: «Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27 k faux abonnés à Borne pour qu’elle ait exactement 49,3 k abonnés», a-t-il claironné, faisant au passage une erreur de calcul, car la Première ministre comptait déjà 12’300 followers. Peu après 20 heures, Malik a publié le résultat de son «œuvre»: le compte d’Élisabeth Borne affichait bel et bien 49,3 k abonnés.

«C’était juste pour la vanne», se justifie l’étudiant de 20 ans. Sur Twitter et Instagram, il est possible d’acheter de faux abonnés pour étoffer un compte, pour autant que celui-ci soit public. Cette pratique est interdite. Malik l’assure, il n’a dépensé que 10 euros pour réaliser cette blague, qui n’a pas fait rire Matignon. Le compte d’Élisabeth Borne est passé en «privé» et le nombre de followers est reparti à la baisse. Lundi à 15 h, il affichait 29,8 k abonnés. L’entourage de la Première ministre a dénoncé «une volonté de désinformation derrière cet acte malveillant».