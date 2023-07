Études: Non, Facebook n'influence pas vos croyances politiques

Cette série d’études est le résultat d’une collaboration entre Meta – la maison mère de Facebook et Instagram – et un groupe de chercheurs d’universités américaines.

Aux Etats-Unis, la polarisation politique entre conservateurs et progressistes est très importante. Et les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt pour leur responsabilité. Un important projet de recherche a conclu que, contrairement à ce qui est souvent avancé, l’algorithme de Facebook ne modelait pas les croyances politiques de ses utilisateurs.

Cette série d’études est le résultat d’une collaboration entre Meta et un groupe de chercheurs d’universités américaines. Ces derniers ont eu accès aux données internes de l’entreprise et ont eu la possibilité de réaliser des tests en changeant l’expérience en ligne des utilisateurs. Au total, quatre études ont été publiées jeudi dans les journaux scientifiques Science et Nature .

L’ordre chronologique

Pour la première étude, environ 40’000 volontaires ont été recrutés sur Facebook et Instagram. Un groupe a conservé l’algorithme tel quel, et l’autre est passé à un affichage des publications par ordre chronologique (les plus récentes en haut). Cet ordre chronologique était utilisé par Facebook à ses débuts, et certains observateurs estiment que repasser à cette méthode pourrait réduire l’impact néfaste des réseaux sociaux.