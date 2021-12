Nyon : Elise Buckle réfute les accusations de fuites d’informations

Alors qu’une plainte a été déposée vendredi contre l’élue écologiste pour violation du secret de fonction, la Municipalité soutient son syndic, Daniel Rossellat.

L’affaire Elise Buckle rebondit. Vendredi dernier, l’Exécutif de la Ville de Nyon déposait une plainte contre l’écologiste. C e tte dernière es t acc u sée d’avo i r fait fuiter de s information s confid en tielles da ns un litige interne à l’administration communale. Ce mardi, la municipale nyonnaise verte a officiellement pris position. Elle a déclaré à la RTS nier «catégoriquement les accusations d’orchestration de fuites» et a dénoncé «des soupçons choquants et infondés».

Le Syndicat des services publics (SSP) et sa section La Côte-Nyon a également réagi mardi et a apporté son soutien à Elise Buckle, en affirmant que celle-ci ne lui a jamais transmis d'informations. En revanche, il fait savoir que «de nombreuses plaintes et de très nombreux témoignages» de collaborateurs de l'administration communale lui sont parvenus ces derniers mois. Ceux-ci mettraient en évidence une situation de «dysfonctionnements graves et systémiques».