Canton de Fribourg : Non, il n’y a pas d’enlèvement d’enfants

Des réseaux sociaux se sont fait l’écho d’enlèvement ou de tentative d’enlèvement à Fribourg. La police cantonale a fermement démenti.

Mercredi, une maman inquiète a publié un message d’alerte sur les réseaux sociaux mentionnant que son fils de 8 ans avait été abordé, à Marly, par une personne lui proposant de le ramener à la maison. Un autre message sur la disparition d’un mineur de 12 ans circulait en même temps sur Internet et des internautes ont fait un lien entre ces deux publications, évoquant un enlèvement.

Le garçon est sain et sauf et «à ce jour, aucun élément ne permet de mettre en évidence des comportements délictueux», assure la police cantonale. Cette dernière rappelle en outre qu’il faut toujours rester prudent avec les partages et les commentaires sur les réseaux sociaux. Les personnes qui seraient témoin d’un comportement suspect sont invitées à contacter les forces de l’ordre.