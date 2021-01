La chocolaterie premium Cocoa Luxury SA a remporté dernièrement un succès significatif avec son chocolat SwissOne devant le tribunal de commerce de Berne. Kraft Foods, une société d’un milliard de dollars qui possède la marque Toblerone, a poursuivi SwissOne pour contrefaçon de marque et exploitation de réputation en vertu de la loi contre la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce du canton de Berne a rejeté intégralement la demande de mesures conservatoires.

Le fondateur et PDG Vern Stuber est soulagé: «Nous sommes heureux de pouvoir continuer notre activité avec notre produit à l’avenir. Nous avons dû reporter de nombreuses activités ces derniers mois en raison du procès qui menaçait l’entreprise.» On devrait pouvoir trouver ce nouveau produit dès la fin du mois en kiosque et dans certains magasins.