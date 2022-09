Pénurie d’énergie : Non, la Confédération n’offrira pas 200 fr. aux délateurs

«Votre voisin chauffe à plus de 19 degrés? Informez-nous s’il vous plaît.» Cette photo d’une affiche écrite en allemand, estampillée du logo de la Confédération suisse et promettant une récompense de 200 francs, est une fausse information. Elle est pourtant largement partagée depuis peu sur Internet et via les réseaux sociaux, à tel point qu’un média slovaque a relayé l’information sans la vérifier, révèle «20 Minuten».