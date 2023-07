Suisse: Non, la police n’a pas le droit de saisir du hasch en quantité «minime»

L’affaire sur laquelle s’est penchée la Haute Cour remonte à 2019. Les gardes-frontières avaient contrôlé un homme à Sankt Margrethen (SG) qui avait sur lui 2,7 g de marijuana et 0,6 g de hasch. Il avait été acquitté de l’accusation de violation de la loi sur les stupéfiants, mais la justice saint-galloise avait ordonné la confiscation et la destruction de la drogue.

Une procédure «sciemment» plus simple

Dans son arrêt, le TF a rappelé que seule la consommation de cannabis est passible d’une amende. À ce titre, la police ne peut saisir que le produit réellement en train d’être consommé lors du constat. En effet, «la confiscation d’objets dangereux suppose dans tous les cas un lien direct avec une infraction concrète», écrit le TF. Or, les actes précédant la consommation – l’achat et la possession d’une quantité minime – ne sont pas punissables. Et même si l’on peut présumer qu’il y a eu des infractions commises en amont par des tiers (culture et vente du produit, par exemple), il ne s’agit pas pour autant d’un fait établi. Et ce n’est pas suffisant pour justifier la saisie et la destruction de la drogue.