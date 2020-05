Jeux vidéo

Non, la PS5 ne sortira pas au mois d’octobre

Sony a démenti une information indiquée dans une offre d’emploi parue au Japon.

La PlayStation 5, l’un des produits de divertissement les plus attendus de l’année, ne sortira pas au mois d’octobre 2020 comme l’évoquait une offre d’emploi publiée au Japon pour le groupe Sony Interactive Entertainment et rapidement relayée en ligne.

Le géant nippon n’a pas tardé à réagir en démentant l’information. L’entreprise a confirmé au site japonais Famitsu que la sortie indiquée dans l’annonce professionnelle était «une erreur imputable au site d’offre de recherche d’emploi (ndlr le site Rikunabi NEXT) et non un descriptif venant de l’entreprise».