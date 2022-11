«Confinage», encore?: Non, la revue 2020 n’a pas été programmée pour la troisième fois

Une comédienne se déboîte le genou en live

En théâtre, la deuxième représentation est réputée un peu maudite. Et la soirée de mercredi soir n’a pas dérogé à la règle pour Maureen Béguin: lors d’une chorégraphie dans laquelle la comédienne se dispute et se fait pousser, cette dernière s’est démis le genou à la suite d’une vieille blessure. «J’ai alors découvert le génie du cerveau humain: je suis restée dans mon rôle, j’ai repoussé ceux qui venaient m’aider à me relever, et on a fini notre chanson avec toutes les paroles et toutes les deuxièmes voix prévues. Pourtant, la douleur était bien là… mais l’adrénaline aussi!»