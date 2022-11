Commentaire sur le Covid supprimé : Non, la SSR ne peut pas filtrer les avis des internautes comme elle veut

En août 2021, une internaute avait commenté sur le compte Instagram de la SRF un post indiquant que l’État allemand allait supprimer la gratuité des tests anti-Covid. L’internaute avait ironisé en disant, en résumé, que si tel était aussi le cas en Suisse, elle n’en aurait rien à faire, car elle ne s’était jamais fait tester ni vacciner et que cela ne l’avait jamais empêchée de danser ou de boire dans la rue et que de toute manière elle pourrait très bien se passer de vacances à l’étranger. Officiellement, le commentaire a été retiré car il ne respectait pas la charte de conduite des réseaux sociaux de la SRF; officieusement, nous raconte le site «Watson», les responsables voulaient éviter que le débat ne s’enflamme. L’auteure du commentaire retiré s’est plainte auprès des deux instances officielles, qui ont refusé d’entrer en matière. L’internaute a décidé d’aller jusqu’au TF avec le soutien d’une juriste zurichoise connue pour avoir déjà contesté avec succès l’obligation du certificat Covid dans une haute école.

Aussi sur les réseaux

Il estime que le média de service public se doit de garantir le débat aussi sur les canaux externes, comme les réseaux sociaux. «Si la SSR met à disposition de tels forums d’expression en dehors de ses programmes, elle doit agir de la manière la plus conforme possible aux droits fondamentaux et tenir compte de son rôle de fournisseur titulaire d’une concession à l’échelle nationale, dans le domaine de la radio et de la télévision», écrit le TF.