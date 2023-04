Service public: Non, les inforoutes de la radio ne discriminent pas la cause écolo

La «RTS» pointée du doigt

Le 31 mai 2022, la «RTS» a consacré un reportage radio et un article en ligne au sujet des conditions de travail à «Radio Cité», la radio locale genevoise. Il s’agissait notamment de graves reproches formulés par des collaborateurs qui ont conduit les autorités genevoises et fédérales à ouvrir des enquêtes. L’AIEP s’est penchée principalement sur la question de savoir si la radio attaquée, respectivement la directrice, avait été confrontée à tous les reproches et si son point de vue avait été rapporté de manière appropriée. La majorité des membres de la commission a conclu que ce n’était pas le cas et que la rédaction avait «violé la diligence journalistique. Cela a empêché les auditeurs et les lecteurs de se faire une propre opinion» selon l’AIEP.