Il est 21 h 30, vous êtes enfoncé dans le canapé et soudain une envie irrésistible d’un succulent gâteau vous prend à la gorge? Ça arrive! Très vite, toutefois, vous vous dites que ce n’est plus une heure décente pour se lancer dans la pâtisserie d’un dessert concret. Résultat? Vous vous tournez vers votre téléphone portable et cherchez une solution. Et là apparaît une recette prête en cinq minutes: le «mugcake», soit un gâteau cuit au micro-ondes dans un mug. Préparez-vous à être déçu!

Les «mugcakes», c’est l’exemple parfait pour illustrer le fait qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on trouve sur internet! Bien sûr, certaines de ces recettes «fonctionnent». À la fin, on obtient un truc cuit, à base d’ingrédients semblables à ceux d’un gâteau/cookie/cake. Mais au niveau goût et texture, on est à des lieues de ce qu’on s’imaginait en salivant sur le canapé.

Le goût est souvent assez plat. On sent bien sûr les ingrédients, le chocolat s’il y en a. Mais il manque toujours quelque chose pour qu’un amoureux des gâteaux qui veut combler un vide puisse être satisfait. Peut-être est-ce dû au manque de croûte colorée? Et côté texture, comment dire: il y a quelque chose d’étrange. C’est plus gommeux. Et en plus, ça sèche en un rien de temps!

Résultat: l’envie est toujours là, déception et frustration s’ajoutent à la liste et il ne vous reste sans doute plus assez d’ingrédients pour faire un vrai gâteau!

Donc, la prochaine fois, lancez-vous! Pourquoi est-ce qu’il devrait y avoir une heure décente pour faire de la pâtisserie? Essayez peut-être de vous lancer sur une recette pas trop longue… Car un dessert de Cédric Grolet, avec trois textures, des fruits compotés et un pochage minutieux c’est vite ambitieux… Mais au moins, dès la première bouchée vous serez satisfait!

Ne nous méprenons pas, toutefois. Il y a des desserts très bons à faire au micro-ondes! Et certains «mugcakes» sont tout à fait satisfaisants. Mais il ne faut pas s’attendre à une texture et à un goût semblable à une autre pâtisserie faite au four dont on crève d’envie à la minute même. Maintenant, vous savez!