Des agents avaient posé pour un cliché aux côtés de La Zowi et de ses danseuses très court vêtues lors du Montreux Jazz, en juillet 2019. La photo a ressurgi ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Ils ont été nombreux à tomber dans le panneau. Alors que les rassemblements de plus de cinq personnes sont toujours interdits en intérieur, une photo de quatre policiers en uniforme, sans masque ni distanciation sociale, posant aux côtés de trois femmes en petite tenue a fait bondir les internautes sur les réseaux sociaux, ces dernières heures.

Ne pas tomber dans le panneau

«Voilà, ça s’amuse à Vevey…» ironise un utilisateur de TikTok. «C’est donc eux qui nous font respecter la loi, s’exaspère un autre, qui a repartagé lundi soir le cliché via Snapchat. Le contexte imposé par la pandémie explique sans doute la réapparition soudaine de cette photo, qui remonte pourtant à 2019 à Montreux (VD).

Pas plus tard qu’en janvier, un pot de départ organisé dans un commissariat non loin de Paris en France avait fait polémique. Sans masque ni distanciation sociale, les participants avaient dansé la Macarena et chanté à pleins poumons à l’heure du couvre-feu.