Argentine : Non-lieu pour Cristina Kirchner dans une affaire de blanchiment

Inculpée dans une affaire de corruption, la vice-présidente argentine, présidente au moment des faits entre 2009 et 2016, a été blanchie par la justice qui a jugé les éléments avancés insuffisants.

Selon l’accusation, entre janvier 2009 et mars 2016, l’ex-présidente (2007-2015), inculpée en 2017 dans cette affaire, avait mis en place «un système de recyclage de fonds d’origine illégale à travers Los Sauces».

La vice-présidente argentine Cristina Kirchner et ses deux enfants, Florencia et Maximo, ont bénéficié d’un non-lieu dans la vaste affaire de blanchiment d’argent «Los Sauces», du nom d’une entreprise immobilière familiale, a annoncé la justice vendredi.

Selon l’accusation, entre janvier 2009 et mars 2016, l’ex-présidente (2007-2015), inculpée en 2017 dans cette affaire, avait mis en place «un système de recyclage de fonds d’origine illégale à travers Los Sauces». Mais la justice a jugé les éléments avancés insuffisants. L’ancienne présidente, inculpée dans plusieurs affaires de corruption pour des marchés publics truqués et versement de dessous-de-table, dénonçait une persécution politique.

160 millions de dollars de pots-de-vin

De 2003 à 2015, Cristina Kirchner et son mari Nestor, président de 2003 à 2007, et des membres de leur gouvernement sont notamment soupçonnés d’avoir encaissé pour 160 millions de dollars de pots-de-vin de la part de chefs d’entreprise en échange de marchés publics. La justice argentine avait déjà prononcé début octobre un non-lieu en faveur de Cristina Kirchner dans une affaire d’entrave, au profit de l’Iran, à l’enquête sur l’attentat contre une mutuelle juive qui avait fait 85 morts et 300 blessés en 1994 à Buenos Aires.