Philippines : Non-lieu pour un naufrage qui avait fait quelque 800 morts

Le ferry Princess of the Stars avait chaviré en juin 2008 après avoir heurté un récif, alors que sévissait un typhon.

Lors d’une manifestation devant les bureaux de Sulpicio Lines, à Manille, le 2 juillet 2008. AFP

Un tribunal philippin a accordé un non-lieu au responsable d’une compagnie de navigation poursuivi pour un naufrage qui avait fait environ 800 morts en 2008, a-t-on appris samedi auprès de l’avocate des victimes, qui a fait appel. Le ferry Princess of the Stars avait chaviré en juin 2008 après avoir heurté un récif près de l’île de Sibuyan, dans le centre des Philippines, alors que sévissait un typhon. Seuls une cinquantaine des quelque 850 passagers et membres d’équipage avaient survécu.

Edgar Go, à l’époque vice-président et responsable de la gestion de crises chez Sulpicio Lines, l’opérateur du ferry, était poursuivi pour «homicides par imprudence téméraire». Le procureur lui reprochait d’avoir permis au navire de prendre la mer malgré les avis de tempête émis par les services météorologiques. Le capitaine du navire, Florencio Marimon, a également été inculpé dans cette affaire, même s’il a disparu pendant le naufrage et est présumé mort.

Dans une décision rendue le 18 novembre, consultée par l’AFP, un tribunal de Manille a répondu favorablement à une demande de non-lieu présentée par Edgar Go pour absence de preuves. Le parquet a fait appel. «Il apparaît que plus personne n’est responsable» de la tragédie, a regretté auprès de l’AFP l’avocate Persida Acosta, cheffe de l’organisme public chargé de défendre les indigents devant les tribunaux philippins, qui représente les familles des victimes. «C’est douloureux pour nous», a-t-elle ajouté, en annonçant qu’elle ferait également appel lundi. Selon elle, les familles se sont vues allouer 440 millions de pesos (7,7 millions d’euros) de dommages et intérêts au civil, mais cette somme reste impayée, la compagnie maritime ayant fait appel.

Les naufrages sont fréquents aux Philippines, un archipel de plus de 7000 îles reliées entre elles par des ferrys souvent vétustes et surchargés. Sulpicio Lines, qui s’est depuis rebaptisée Philippine Span Asia Carrier, a été impliquée dans plusieurs catastrophes maritimes au cours des dernières décennies. En 1987, son ferry Doña Paz était entré en collision avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts, le naufrage le plus meurtrier de l’histoire maritime mondiale en temps de paix.

Sollicitée par l’AFP, la compagnie maritime a indiqué samedi que personne n’était disponible pour commenter cette affaire.