L’Ukraine ne fera pas dérailler la trajectoire climatique de l’UE

Luxembourg : Non, l’Ukraine ne fera pas dérailler notre trajectoire climatique, dit l’UE

Plusieurs responsables européens ont affirmé lundi que la guerre en Ukraine, qui a entraîné un recours accru au charbon et au gaz naturel liquéfié, ne ferait pas dérailler la trajectoire climatique de l’UE, en pleines négociations en amont de la COP27.

Les ministres de l’Environnement des Vingt-Sept sont réunis lundi pour décider d’un mandat unique de l’UE pour la COP27, à l’heure où la réduction drastique des livraisons de gaz russe a amené le continent à gonfler ses importations de gaz naturel liquéfié et décider de nouveaux projets d’infrastructures gazières (terminaux…), tout en recourant davantage au charbon.

Flexibilité à court terme

«Il faut une certaine flexibilité à court terme: certains pays augmentent à nouveau leur consommation de charbon et de gaz, c’est absolument temporaire et pour des raisons de sécurité énergétique», a plaidé la ministre espagnole de l’Énergie Teresa Ribera à son arrivée au Luxembourg. Dans le même temps, «nous accélérons notre conversion vers une Europe décarbonée, précisément pour gagner en sécurité et en stabilité», en réduisant la dépendance de l’UE aux hydrocarbures importés, a-t-elle fait valoir.