États-Unis : «Non maman, je crois que ça venait du ciel»

Des feux d’artifice ont provoqué une énorme explosion dans une maison du sud de la Californie mardi. Deux cousins de 38 et 20 ans ont perdu la vie.

Déjà des plaintes

«Il était très évident qu’une grande quantité de feux d’artifice de qualité commerciale étaient en train d’exploser. Nous ne savons pas pour l’instant d’où ils venaient ni ce qui se passait dans la maison», a déclaré Ray Gayk, chef des pompiers, lors d’une conférence de presse. Deux cousins ont perdu la vie: Alex Paez, 38 ans, et Ceasar Paez, 20 ans. On ignore à ce stade si les feux d’artifice leur appartenaient. Les voisins directs de la zone sinistrée et des gens qui se trouvaient encore dans la maison ont été évacués. Deux chevaux et un chien ont par ailleurs été secourus.