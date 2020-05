arnaque

Non, Migros et Lidl ne vont pas vous donner un bon de 180 fr.

La police cantonale vaudoise met en garde contre un message qui circule sur Whatsapp et rappelle les règles de prudence qui s’appliquent.

De nombreux Suisses ont reçu un message alléchant sur Whatsapp ou par mail, ces dernières heures. Un lien promet la réception d’un «coupon» de 180 francs, offert par Migros ou Lidl, par solidarité pour «la Nation». Certains ont tout de suite eu le bon réflexe et ont jeté le messages, d’autres ont commencé par demander aux magasins concernés si l’offre était réelle. Migros et Lidl ont bien vite douché les minces espoirs des plus dubitatifs: rien de tout ça ne vient de chez eux et il ne fallait en aucun cas cliquer sur le lien.