Manon Marsault : «Non, mon chéri ne me trompe pas!»

Pour couper court à une rumeur grandissante, Manon Marsault a affirmé avoir entièrement confiance en son mari.

L’affaire faisait le buzz sur la Toile depuis quelques jours: Julien Tanti aurait fauté durant le tournage d’«Objectif: reste du monde», sous le soleil de Marrakech. Sa femme, Manon Marsault s’est exprimée pour la première fois sur cette supposée relation extraconjugale. Dans une vidéo, publiée sur Instagram , la candidate de téléréalité a affirmé que «pour toutes les personnes que cela inquiète, il n’y a rien du tout. Cette rumeur est totalement fausse. Non, mon chéri ne me trompe pas. Que ce soit au Maroc, au pôle Nord, en Espagne, j’ai totalement confiance en lui.»

La starlette de 32 ans assure que cette histoire n’est pas croyable puisque l’emblématique chef des Marseillais est tellement fidèle qu’il se refuse même d’envoyer ne serait-ce qu’un simple message à une fille. Manon Marsault a regretté qu’en ce moment, pour faire le buzz, les gens étaient prêts à lancer n’importe quelle rumeur. «Ça me choque. Je vois passer des trucs sur les réseaux sociaux qui sont complètement dingues. Inventer des trucs mauvais, comme ça, juste pour gagner des vues… C’est certain que ces personnes n’iront pas au paradis», a-t-elle pesté.

Le 4 mai 2021, le couple a fêté ses deux ans de mariage en renouvelant ses vœux sur une plage à Dubaï. Les parents de Tiago, 2 ans et demi, et Angelina, 7 mois, avaient partagé sur les réseaux sociaux quelques reflets de cette cérémonie. Manon Marsault et Julien Tanti apparaissaient sur les images plus amoureux que jamais.